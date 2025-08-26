CotationsSections
Devises / DPZ
DPZ: Domino's Pizza Inc

428.71 USD 1.37 (0.32%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DPZ a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 427.43 et à un maximum de 432.70.

Suivez la dynamique Domino's Pizza Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

DPZ Nouvelles

Range quotidien
427.43 432.70
Range Annuel
397.16 500.55
Clôture Précédente
430.08
Ouverture
432.70
Bid
428.71
Ask
429.01
Plus Bas
427.43
Plus Haut
432.70
Volume
1.637 K
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
-6.64%
Changement à 6 Mois
-6.42%
Changement Annuel
-0.44%
