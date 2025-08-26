Devises / DPZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DPZ: Domino's Pizza Inc
428.71 USD 1.37 (0.32%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DPZ a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 427.43 et à un maximum de 432.70.
Suivez la dynamique Domino's Pizza Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DPZ Nouvelles
- Why Investors Are Buying Chipotle’s (CMG) Burritos, But Not Its Stock - TipRanks.com
- Darden Restaurants (DRI) Misses Q1 Earnings Estimates
- Dave & Buster's (PLAY) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Here Are the 2 Stocks Warren Buffett Can't Stop Buying
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Domino's Stock: A Strong Contender in the Pizza Market
- L’action Domino’s Pizza maintient sa note d’achat chez UBS grâce à sa dynamique de ventes
- Domino’s Pizza stock maintains Buy rating at UBS on sales momentum
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Domino's Pizza (DPZ)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- 2 Top Warren Buffett Dividend Stocks That Should be on Your Radar
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Billionaire Warren Buffett Sold 41% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into 2 Magnificent Stocks for a 4th Straight Quarter
- Warren Buffett Sells Apple Stock and Buys a Restaurant Stock Up 4,270% Since 2005
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- 3 ‘Boring’ Stocks that May Outrun Big Tech And Let You Sleep At Night - TipRanks.com
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Amphenol and Molson Coors have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Is Chipotle's Digital-Only Push a Long-Term Growth Engine?
- 3 Stocks Billionaires Are Buying Right Now
- Papa John’s to re-enter India with plan for 650 pizza stores by 2035
- What Is the Highest Domino's Pizza Stock Has Ever Been?
Range quotidien
427.43 432.70
Range Annuel
397.16 500.55
- Clôture Précédente
- 430.08
- Ouverture
- 432.70
- Bid
- 428.71
- Ask
- 429.01
- Plus Bas
- 427.43
- Plus Haut
- 432.70
- Volume
- 1.637 K
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- -6.64%
- Changement à 6 Mois
- -6.42%
- Changement Annuel
- -0.44%
20 septembre, samedi