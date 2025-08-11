Divisas / CW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CW: Curtiss-Wright Corporation
497.66 USD 15.97 (3.11%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CW de hoy ha cambiado un -3.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 490.66, mientras que el máximo ha alcanzado 518.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Curtiss-Wright Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CW News
- Las acciones de Curtiss-Wright alcanzan máximos históricos a 518,0 dólares
- Acciones de Curtiss-Wright alcanzan un máximo histórico de 518.0 USD
- Curtiss-Wright stock hits all-time high at 518.0 USD
- If You Hold XRP, Analyst Says To Strap In; Here’s Why
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Curtiss-Wright (CW) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Curtiss-Wright Corporation (CW) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Curtiss-Wright revela estrategias de crecimiento en conferencia de Morgan Stanley
- Curtiss-Wright en la Conferencia de Morgan Stanley: Perspectivas de Crecimiento Estratégico
- Curtiss-Wright at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Curtiss-Wright amplía su programa de recompra de acciones en 200 millones de dólares
- Curtiss-Wright expands share repurchase program by $200 million
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- ATRO Outperforms Industry Over the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Is Astronics (ATRO) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- Top 5 Nuclear Stocks to Watch According to Morgan Stanley’s Latest Analysis
- Rocket Lab Gains 74.4% in the Past 3 Months: Should You Buy the Stock?
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Kratos Defense Gains 27.5% in the Past Month: Should You Buy the Stock?
- One Way To View Value Investing In A Resilient But Cautious Economy
- Former SAIC CEO Tony Moraco joins Radiance Technologies board
- Reasons to Include Curtiss-Wright Stock in Your Portfolio Right Now
- Curtiss-Wright stock rises after $200 million share repurchase expansion
Rango diario
490.66 518.84
Rango anual
266.88 525.84
- Cierres anteriores
- 513.63
- Open
- 515.18
- Bid
- 497.66
- Ask
- 497.96
- Low
- 490.66
- High
- 518.84
- Volumen
- 647
- Cambio diario
- -3.11%
- Cambio mensual
- 5.36%
- Cambio a 6 meses
- 58.26%
- Cambio anual
- 51.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B