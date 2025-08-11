CotizacionesSecciones
CW: Curtiss-Wright Corporation

497.66 USD 15.97 (3.11%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CW de hoy ha cambiado un -3.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 490.66, mientras que el máximo ha alcanzado 518.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Curtiss-Wright Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
490.66 518.84
Rango anual
266.88 525.84
Cierres anteriores
513.63
Open
515.18
Bid
497.66
Ask
497.96
Low
490.66
High
518.84
Volumen
647
Cambio diario
-3.11%
Cambio mensual
5.36%
Cambio a 6 meses
58.26%
Cambio anual
51.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B