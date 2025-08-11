KurseKategorien
CW: Curtiss-Wright Corporation

513.19 USD 15.53 (3.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CW hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 498.89 bis zu einem Hoch von 513.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Curtiss-Wright Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
498.89 513.52
Jahresspanne
266.88 525.84
Vorheriger Schlusskurs
497.66
Eröffnung
503.05
Bid
513.19
Ask
513.49
Tief
498.89
Hoch
513.52
Volumen
223
Tagesänderung
3.12%
Monatsänderung
8.65%
6-Monatsänderung
63.20%
Jahresänderung
56.59%
