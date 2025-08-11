Währungen / CW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CW: Curtiss-Wright Corporation
513.19 USD 15.53 (3.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CW hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 498.89 bis zu einem Hoch von 513.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Curtiss-Wright Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CW News
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Curtiss-Wright-Aktie erreicht Allzeithoch von 518,0 USD
- Curtiss-Wright stock hits all-time high at 518.0 USD
- If You Hold XRP, Analyst Says To Strap In; Here’s Why
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Curtiss-Wright (CW) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Curtiss-Wright Corporation (CW) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Curtiss-Wright auf Morgan-Stanley-Konferenz: Einblicke in die Wachstumsstrategie
- Curtiss-Wright at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- Curtiss-Wright weitet Aktienrückkaufprogramm um 200 Mio. US-Dollar aus
- Curtiss-Wright expands share repurchase program by $200 million
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- ATRO Outperforms Industry Over the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Is Astronics (ATRO) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- Top 5 Nuclear Stocks to Watch According to Morgan Stanley’s Latest Analysis
- Rocket Lab Gains 74.4% in the Past 3 Months: Should You Buy the Stock?
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Kratos Defense Gains 27.5% in the Past Month: Should You Buy the Stock?
- One Way To View Value Investing In A Resilient But Cautious Economy
- Former SAIC CEO Tony Moraco joins Radiance Technologies board
- Reasons to Include Curtiss-Wright Stock in Your Portfolio Right Now
- Curtiss-Wright stock rises after $200 million share repurchase expansion
- Curtiss-Wright expands 2025 share repurchase program by $200 million
Tagesspanne
498.89 513.52
Jahresspanne
266.88 525.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 497.66
- Eröffnung
- 503.05
- Bid
- 513.19
- Ask
- 513.49
- Tief
- 498.89
- Hoch
- 513.52
- Volumen
- 223
- Tagesänderung
- 3.12%
- Monatsänderung
- 8.65%
- 6-Monatsänderung
- 63.20%
- Jahresänderung
- 56.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K