Валюты / CW
CW: Curtiss-Wright Corporation
513.63 USD 5.73 (1.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CW за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 512.93, а максимальная — 525.84.
Следите за динамикой Curtiss-Wright Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
512.93 525.84
Годовой диапазон
266.88 525.84
- Предыдущее закрытие
- 519.36
- Open
- 520.39
- Bid
- 513.63
- Ask
- 513.93
- Low
- 512.93
- High
- 525.84
- Объем
- 565
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- 8.74%
- 6-месячное изменение
- 63.34%
- Годовое изменение
- 56.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.