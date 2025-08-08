КотировкиРазделы
CW: Curtiss-Wright Corporation

513.63 USD 5.73 (1.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CW за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 512.93, а максимальная — 525.84.

Следите за динамикой Curtiss-Wright Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
512.93 525.84
Годовой диапазон
266.88 525.84
Предыдущее закрытие
519.36
Open
520.39
Bid
513.63
Ask
513.93
Low
512.93
High
525.84
Объем
565
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
8.74%
6-месячное изменение
63.34%
Годовое изменение
56.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.