CLW: Clearwater Paper Corporation
21.54 USD 0.24 (1.10%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLW de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.54, mientras que el máximo ha alcanzado 22.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clearwater Paper Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CLW News
- JPMorgan upgrades Charter Hall Long Wale REIT stock rating on strong FY26 outlook
- Clearwater Paper (CLW) Q2 Revenue Up 14%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Clearwater Paper Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLW)
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Clearwater Paper Q2 2025 misses EPS forecast
- Clearwater Paper Q2 2025 slides: EBITDA hits $40M amid cost-cutting push
- Clearwater Paper earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Clearwater Paper Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Citi raises Charter Hall Long Wale REIT target to AUD4.40
- Clearwater Stock: Boring Papermill/Cardboard Maker, Potential 25% FCF Yield Over Time(CLW)
- A Strong Quarter For Clearwater Paper, But I’m Not Convinced (NYSE:CLW)
Rango diario
21.54 22.69
Rango anual
20.86 33.57
- Cierres anteriores
- 21.78
- Open
- 21.93
- Bid
- 21.54
- Ask
- 21.84
- Low
- 21.54
- High
- 22.69
- Volumen
- 434
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 1.08%
- Cambio a 6 meses
- -14.52%
- Cambio anual
- -23.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B