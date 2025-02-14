Devises / CLW
CLW: Clearwater Paper Corporation
21.03 USD 0.74 (3.40%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLW a changé de -3.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.94 et à un maximum de 21.64.
Suivez la dynamique Clearwater Paper Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CLW Nouvelles
- JPMorgan upgrades Charter Hall Long Wale REIT stock rating on strong FY26 outlook
- Clearwater Paper (CLW) Q2 Revenue Up 14%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Clearwater Paper Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLW)
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Clearwater Paper Q2 2025 misses EPS forecast
- Clearwater Paper Q2 2025 slides: EBITDA hits $40M amid cost-cutting push
- Clearwater Paper earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Clearwater Paper Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Citi raises Charter Hall Long Wale REIT target to AUD4.40
- Clearwater Stock: Boring Papermill/Cardboard Maker, Potential 25% FCF Yield Over Time(CLW)
- A Strong Quarter For Clearwater Paper, But I’m Not Convinced (NYSE:CLW)
Range quotidien
20.94 21.64
Range Annuel
20.86 33.57
- Clôture Précédente
- 21.77
- Ouverture
- 21.64
- Bid
- 21.03
- Ask
- 21.33
- Plus Bas
- 20.94
- Plus Haut
- 21.64
- Volume
- 296
- Changement quotidien
- -3.40%
- Changement Mensuel
- -1.31%
- Changement à 6 Mois
- -16.55%
- Changement Annuel
- -25.48%
20 septembre, samedi