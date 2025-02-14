Валюты / CLW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLW: Clearwater Paper Corporation
21.78 USD 0.38 (1.78%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLW за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.41, а максимальная — 21.99.
Следите за динамикой Clearwater Paper Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLW
- JPMorgan upgrades Charter Hall Long Wale REIT stock rating on strong FY26 outlook
- Clearwater Paper (CLW) Q2 Revenue Up 14%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Clearwater Paper Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLW)
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Clearwater Paper Q2 2025 misses EPS forecast
- Clearwater Paper Q2 2025 slides: EBITDA hits $40M amid cost-cutting push
- Clearwater Paper earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Clearwater Paper Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Citi raises Charter Hall Long Wale REIT target to AUD4.40
- Clearwater Stock: Boring Papermill/Cardboard Maker, Potential 25% FCF Yield Over Time(CLW)
- A Strong Quarter For Clearwater Paper, But I’m Not Convinced (NYSE:CLW)
Дневной диапазон
21.41 21.99
Годовой диапазон
20.86 33.57
- Предыдущее закрытие
- 21.40
- Open
- 21.44
- Bid
- 21.78
- Ask
- 22.08
- Low
- 21.41
- High
- 21.99
- Объем
- 376
- Дневное изменение
- 1.78%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- -13.57%
- Годовое изменение
- -22.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.