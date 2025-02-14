QuotazioniSezioni
CLW: Clearwater Paper Corporation

21.03 USD 0.74 (3.40%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLW ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.94 e ad un massimo di 21.64.

Segui le dinamiche di Clearwater Paper Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.94 21.64
Intervallo Annuale
20.86 33.57
Chiusura Precedente
21.77
Apertura
21.64
Bid
21.03
Ask
21.33
Minimo
20.94
Massimo
21.64
Volume
296
Variazione giornaliera
-3.40%
Variazione Mensile
-1.31%
Variazione Semestrale
-16.55%
Variazione Annuale
-25.48%
21 settembre, domenica