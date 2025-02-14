FiyatlarBölümler
Dövizler / CLW
Geri dön - Hisse senetleri

CLW: Clearwater Paper Corporation

21.03 USD 0.74 (3.40%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLW fiyatı bugün -3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.94 ve Yüksek fiyatı olarak 21.64 aralığında işlem gördü.

Clearwater Paper Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLW haberleri

Günlük aralık
20.94 21.64
Yıllık aralık
20.86 33.57
Önceki kapanış
21.77
Açılış
21.64
Satış
21.03
Alış
21.33
Düşük
20.94
Yüksek
21.64
Hacim
296
Günlük değişim
-3.40%
Aylık değişim
-1.31%
6 aylık değişim
-16.55%
Yıllık değişim
-25.48%
21 Eylül, Pazar