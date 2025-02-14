Dövizler / CLW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLW: Clearwater Paper Corporation
21.03 USD 0.74 (3.40%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLW fiyatı bugün -3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.94 ve Yüksek fiyatı olarak 21.64 aralığında işlem gördü.
Clearwater Paper Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLW haberleri
- JPMorgan upgrades Charter Hall Long Wale REIT stock rating on strong FY26 outlook
- Clearwater Paper (CLW) Q2 Revenue Up 14%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Clearwater Paper Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLW)
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Clearwater Paper Q2 2025 misses EPS forecast
- Clearwater Paper Q2 2025 slides: EBITDA hits $40M amid cost-cutting push
- Clearwater Paper earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Clearwater Paper Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Citi raises Charter Hall Long Wale REIT target to AUD4.40
- Clearwater Stock: Boring Papermill/Cardboard Maker, Potential 25% FCF Yield Over Time(CLW)
- A Strong Quarter For Clearwater Paper, But I’m Not Convinced (NYSE:CLW)
Günlük aralık
20.94 21.64
Yıllık aralık
20.86 33.57
- Önceki kapanış
- 21.77
- Açılış
- 21.64
- Satış
- 21.03
- Alış
- 21.33
- Düşük
- 20.94
- Yüksek
- 21.64
- Hacim
- 296
- Günlük değişim
- -3.40%
- Aylık değişim
- -1.31%
- 6 aylık değişim
- -16.55%
- Yıllık değişim
- -25.48%
21 Eylül, Pazar