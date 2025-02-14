货币 / CLW
CLW: Clearwater Paper Corporation
21.78 USD 0.38 (1.78%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLW汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点21.41和高点21.99进行交易。
关注Clearwater Paper Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLW新闻
- JPMorgan upgrades Charter Hall Long Wale REIT stock rating on strong FY26 outlook
- Clearwater Paper (CLW) Q2 Revenue Up 14%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Clearwater Paper Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLW)
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Clearwater Paper Q2 2025 misses EPS forecast
- Clearwater Paper Q2 2025 slides: EBITDA hits $40M amid cost-cutting push
- Clearwater Paper earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Clearwater Paper Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Citi raises Charter Hall Long Wale REIT target to AUD4.40
- Clearwater Stock: Boring Papermill/Cardboard Maker, Potential 25% FCF Yield Over Time(CLW)
- A Strong Quarter For Clearwater Paper, But I’m Not Convinced (NYSE:CLW)
日范围
21.41 21.99
年范围
20.86 33.57
- 前一天收盘价
- 21.40
- 开盘价
- 21.44
- 卖价
- 21.78
- 买价
- 22.08
- 最低价
- 21.41
- 最高价
- 21.99
- 交易量
- 376
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- 2.21%
- 6个月变化
- -13.57%
- 年变化
- -22.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值