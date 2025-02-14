통화 / CLW
CLW: Clearwater Paper Corporation
21.03 USD 0.74 (3.40%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLW 환율이 오늘 -3.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.94이고 고가는 21.64이었습니다.
Clearwater Paper Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CLW News
- JPMorgan upgrades Charter Hall Long Wale REIT stock rating on strong FY26 outlook
- Clearwater Paper (CLW) Q2 Revenue Up 14%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Clearwater Paper Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLW)
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Clearwater Paper Q2 2025 misses EPS forecast
- Clearwater Paper Q2 2025 slides: EBITDA hits $40M amid cost-cutting push
- Clearwater Paper earnings missed by $0.56, revenue fell short of estimates
- Clearwater Paper Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Citi raises Charter Hall Long Wale REIT target to AUD4.40
- Clearwater Stock: Boring Papermill/Cardboard Maker, Potential 25% FCF Yield Over Time(CLW)
- A Strong Quarter For Clearwater Paper, But I’m Not Convinced (NYSE:CLW)
일일 변동 비율
20.94 21.64
년간 변동
20.86 33.57
- 이전 종가
- 21.77
- 시가
- 21.64
- Bid
- 21.03
- Ask
- 21.33
- 저가
- 20.94
- 고가
- 21.64
- 볼륨
- 296
- 일일 변동
- -3.40%
- 월 변동
- -1.31%
- 6개월 변동
- -16.55%
- 년간 변동율
- -25.48%
20 9월, 토요일