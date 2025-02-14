Währungen / CLW
CLW: Clearwater Paper Corporation
21.17 USD 0.60 (2.76%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLW hat sich für heute um -2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.17 bis zu einem Hoch von 21.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clearwater Paper Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.17 21.64
Jahresspanne
20.86 33.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.77
- Eröffnung
- 21.64
- Bid
- 21.17
- Ask
- 21.47
- Tief
- 21.17
- Hoch
- 21.64
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -2.76%
- Monatsänderung
- -0.66%
- 6-Monatsänderung
- -15.99%
- Jahresänderung
- -24.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K