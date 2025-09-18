Divisas / BBLB
BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
85.26 USD 0.25 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBLB de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.22, mientras que el máximo ha alcanzado 85.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
85.22 85.26
Rango anual
79.60 93.86
- Cierres anteriores
- 85.01
- Open
- 85.22
- Bid
- 85.26
- Ask
- 85.56
- Low
- 85.22
- High
- 85.26
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 4.28%
- Cambio a 6 meses
- -2.17%
- Cambio anual
- -8.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B