Валюты / BBLB
BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
85.01 USD 0.59 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBLB за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.01, а максимальная — 85.01.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
85.01 85.01
Годовой диапазон
79.60 93.86
- Предыдущее закрытие
- 84.42
- Open
- 85.01
- Bid
- 85.01
- Ask
- 85.31
- Low
- 85.01
- High
- 85.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 3.98%
- 6-месячное изменение
- -2.46%
- Годовое изменение
- -9.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.