BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

85.01 USD 0.59 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBLB за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.01, а максимальная — 85.01.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
85.01 85.01
Годовой диапазон
79.60 93.86
Предыдущее закрытие
84.42
Open
85.01
Bid
85.01
Ask
85.31
Low
85.01
High
85.01
Объем
1
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
3.98%
6-месячное изменение
-2.46%
Годовое изменение
-9.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.