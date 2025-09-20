CotationsSections
BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

85.26 USD 0.25 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBLB a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.22 et à un maximum de 85.26.

Suivez la dynamique J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
85.22 85.26
Range Annuel
79.60 93.86
Clôture Précédente
85.01
Ouverture
85.22
Bid
85.26
Ask
85.56
Plus Bas
85.22
Plus Haut
85.26
Volume
2
Changement quotidien
0.29%
Changement Mensuel
4.28%
Changement à 6 Mois
-2.17%
Changement Annuel
-8.95%
20 septembre, samedi