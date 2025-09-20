시세섹션
통화 / BBLB
주식로 돌아가기

BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

85.26 USD 0.25 (0.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BBLB 환율이 오늘 0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 85.22이고 고가는 85.26이었습니다.

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
85.22 85.26
년간 변동
79.60 93.86
이전 종가
85.01
시가
85.22
Bid
85.26
Ask
85.56
저가
85.22
고가
85.26
볼륨
2
일일 변동
0.29%
월 변동
4.28%
6개월 변동
-2.17%
년간 변동율
-8.95%
20 9월, 토요일