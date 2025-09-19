Währungen / BBLB
BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
85.26 USD 0.25 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBLB hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.22 bis zu einem Hoch von 85.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
85.22 85.26
Jahresspanne
79.60 93.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.01
- Eröffnung
- 85.22
- Bid
- 85.26
- Ask
- 85.56
- Tief
- 85.22
- Hoch
- 85.26
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 4.28%
- 6-Monatsänderung
- -2.17%
- Jahresänderung
- -8.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K