QuotazioniSezioni
Valute / BBLB
Tornare a Azioni

BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

85.26 USD 0.25 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBLB ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.22 e ad un massimo di 85.26.

Segui le dinamiche di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
85.22 85.26
Intervallo Annuale
79.60 93.86
Chiusura Precedente
85.01
Apertura
85.22
Bid
85.26
Ask
85.56
Minimo
85.22
Massimo
85.26
Volume
2
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
4.28%
Variazione Semestrale
-2.17%
Variazione Annuale
-8.95%
21 settembre, domenica