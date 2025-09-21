Valute / BBLB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
85.26 USD 0.25 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBLB ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.22 e ad un massimo di 85.26.
Segui le dinamiche di J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
85.22 85.26
Intervallo Annuale
79.60 93.86
- Chiusura Precedente
- 85.01
- Apertura
- 85.22
- Bid
- 85.26
- Ask
- 85.56
- Minimo
- 85.22
- Massimo
- 85.26
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 4.28%
- Variazione Semestrale
- -2.17%
- Variazione Annuale
- -8.95%
21 settembre, domenica