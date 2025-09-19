クォートセクション
通貨 / BBLB
BBLB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

85.26 USD 0.25 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBLBの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり85.22の安値と85.26の高値で取引されました。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
85.22 85.26
1年のレンジ
79.60 93.86
以前の終値
85.01
始値
85.22
買値
85.26
買値
85.56
安値
85.22
高値
85.26
出来高
2
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
4.28%
6ヶ月の変化
-2.17%
1年の変化
-8.95%
