AXL: American Axle & Manufacturing Holdings Inc
6.28 USD 0.01 (0.16%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AXL de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.19, mientras que el máximo ha alcanzado 6.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Axle & Manufacturing Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AXL News
- Stifel mantiene el precio objetivo de American Axle en 6 dólares
- S&P revisa a negativa la perspectiva de American Axle tras adquisición
- American Axle recaudará 1.400 millones de dólares en pagarés para la adquisición de Dowlais
- Why Is Westport (WPRT) Down 30.5% Since Last Earnings Report?
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- American Axle & Manufacturing (AXL) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- American Axle stock rating upgraded by RBC Capital on deal synergies
- Zacks Industry Outlook Highlights Gentex, Adient and American Axle & Manufacturing
- 3 Original Auto Equipment Stocks to Watch as Industry Dynamics Evolve
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- American Axle stock initiated with Hold rating at Stifel, $6 price target
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- RBC downgrades Dowlais as American Axle deal leaves little upside
- RBC Capital downgrades Dowlais Group stock rating as share price nears bid level
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Strattec to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
Rango diario
6.19 6.52
Rango anual
3.00 7.03
- Cierres anteriores
- 6.27
- Open
- 6.24
- Bid
- 6.28
- Ask
- 6.58
- Low
- 6.19
- High
- 6.52
- Volumen
- 4.832 K
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 8.28%
- Cambio a 6 meses
- 61.44%
- Cambio anual
- 2.11%
