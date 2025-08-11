КотировкиРазделы
AXL: American Axle & Manufacturing Holdings Inc

6.27 USD 0.06 (0.97%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08, а максимальная — 6.27.

Следите за динамикой American Axle & Manufacturing Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.08 6.27
Годовой диапазон
3.00 7.03
Предыдущее закрытие
6.21
Open
6.22
Bid
6.27
Ask
6.57
Low
6.08
High
6.27
Объем
3.736 K
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
8.10%
6-месячное изменение
61.18%
Годовое изменение
1.95%
