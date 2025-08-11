Валюты / AXL
AXL: American Axle & Manufacturing Holdings Inc
6.27 USD 0.06 (0.97%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08, а максимальная — 6.27.
Следите за динамикой American Axle & Manufacturing Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AXL
- Stifel сохраняет целевую цену акций American Axle на уровне $6
- American Axle stock price target maintained at $6 by Stifel
- S&P пересматривает прогноз American Axle на негативный после приобретения
- S&P revises American Axle outlook to negative after acquisition
- American Axle привлечет $1,4 млрд через выпуск облигаций для приобретения Dowlais
- American Axle to raise $1.4 billion in notes for Dowlais acquisition
- Why Is Westport (WPRT) Down 30.5% Since Last Earnings Report?
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- American Axle & Manufacturing (AXL) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- American Axle stock rating upgraded by RBC Capital on deal synergies
- Zacks Industry Outlook Highlights Gentex, Adient and American Axle & Manufacturing
- 3 Original Auto Equipment Stocks to Watch as Industry Dynamics Evolve
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- American Axle stock initiated with Hold rating at Stifel, $6 price target
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- RBC downgrades Dowlais as American Axle deal leaves little upside
- RBC Capital downgrades Dowlais Group stock rating as share price nears bid level
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Strattec to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- American Axle at J.P. Morgan Auto Conference: Strategic Expansion and Challenges
- American Axle Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- UBS raises American Axle stock price target to $7.50 on GM capacity boost
Дневной диапазон
6.08 6.27
Годовой диапазон
3.00 7.03
- Предыдущее закрытие
- 6.21
- Open
- 6.22
- Bid
- 6.27
- Ask
- 6.57
- Low
- 6.08
- High
- 6.27
- Объем
- 3.736 K
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 8.10%
- 6-месячное изменение
- 61.18%
- Годовое изменение
- 1.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.