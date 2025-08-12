Devises / AXL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AXL: American Axle & Manufacturing Holdings Inc
6.20 USD 0.10 (1.59%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AXL a changé de -1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.17 et à un maximum de 6.34.
Suivez la dynamique American Axle & Manufacturing Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXL Nouvelles
- Zacks.com featured highlights include CVR Energy, Asbury Automotive, American Axle & Manufacturing, General Motors and Adient
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- Stifel maintient l’objectif de cours de l’action American Axle à 6 $
- American Axle stock price target maintained at $6 by Stifel
- S&P révise les perspectives d’American Axle à négatives après une acquisition
- S&P revises American Axle outlook to negative after acquisition
- American Axle va lever 1,4 milliard € en obligations pour l’acquisition de Dowlais
- American Axle to raise $1.4 billion in notes for Dowlais acquisition
- Why Is Westport (WPRT) Down 30.5% Since Last Earnings Report?
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- American Axle & Manufacturing (AXL) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- American Axle stock rating upgraded by RBC Capital on deal synergies
- Zacks Industry Outlook Highlights Gentex, Adient and American Axle & Manufacturing
- 3 Original Auto Equipment Stocks to Watch as Industry Dynamics Evolve
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- American Axle stock initiated with Hold rating at Stifel, $6 price target
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- RBC downgrades Dowlais as American Axle deal leaves little upside
- RBC Capital downgrades Dowlais Group stock rating as share price nears bid level
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Strattec to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- American Axle at J.P. Morgan Auto Conference: Strategic Expansion and Challenges
Range quotidien
6.17 6.34
Range Annuel
3.00 7.03
- Clôture Précédente
- 6.30
- Ouverture
- 6.30
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Plus Bas
- 6.17
- Plus Haut
- 6.34
- Volume
- 5.008 K
- Changement quotidien
- -1.59%
- Changement Mensuel
- 6.90%
- Changement à 6 Mois
- 59.38%
- Changement Annuel
- 0.81%
20 septembre, samedi