AXL: American Axle & Manufacturing Holdings Inc
6.25 USD 0.05 (0.79%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXL hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.25 bis zu einem Hoch von 6.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Axle & Manufacturing Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.25 6.30
Jahresspanne
3.00 7.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.30
- Eröffnung
- 6.30
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Tief
- 6.25
- Hoch
- 6.30
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 7.76%
- 6-Monatsänderung
- 60.67%
- Jahresänderung
- 1.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K