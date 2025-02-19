CotizacionesSecciones
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF

88.04 USD 0.29 (0.33%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVDV de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.80, mientras que el máximo ha alcanzado 88.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis International Small Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

AVDV News

Rango diario
87.80 88.10
Rango anual
60.74 88.99
Cierres anteriores
87.75
Open
88.02
Bid
88.04
Ask
88.34
Low
87.80
High
88.10
Volumen
119
Cambio diario
0.33%
Cambio mensual
4.23%
Cambio a 6 meses
26.46%
Cambio anual
24.44%
