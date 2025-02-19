Divisas / AVDV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF
88.04 USD 0.29 (0.33%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVDV de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.80, mientras que el máximo ha alcanzado 88.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis International Small Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVDV News
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- This group of stocks should trounce the S&P 500, according to a veteran money manager
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- American Century Strategic Allocation Funds Q4 2024 Commentary
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Rango diario
87.80 88.10
Rango anual
60.74 88.99
- Cierres anteriores
- 87.75
- Open
- 88.02
- Bid
- 88.04
- Ask
- 88.34
- Low
- 87.80
- High
- 88.10
- Volumen
- 119
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- 4.23%
- Cambio a 6 meses
- 26.46%
- Cambio anual
- 24.44%