AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF

88.33 USD 0.58 (0.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVDV a changé de 0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.80 et à un maximum de 88.35.

Suivez la dynamique Avantis International Small Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
87.80 88.35
Range Annuel
60.74 88.99
Clôture Précédente
87.75
Ouverture
88.02
Bid
88.33
Ask
88.63
Plus Bas
87.80
Plus Haut
88.35
Volume
245
Changement quotidien
0.66%
Changement Mensuel
4.57%
Changement à 6 Mois
26.87%
Changement Annuel
24.85%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev