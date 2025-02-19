Devises / AVDV
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF
88.33 USD 0.58 (0.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVDV a changé de 0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.80 et à un maximum de 88.35.
Suivez la dynamique Avantis International Small Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AVDV Nouvelles
Range quotidien
87.80 88.35
Range Annuel
60.74 88.99
- Clôture Précédente
- 87.75
- Ouverture
- 88.02
- Bid
- 88.33
- Ask
- 88.63
- Plus Bas
- 87.80
- Plus Haut
- 88.35
- Volume
- 245
- Changement quotidien
- 0.66%
- Changement Mensuel
- 4.57%
- Changement à 6 Mois
- 26.87%
- Changement Annuel
- 24.85%