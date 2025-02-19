Dövizler / AVDV
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF
87.75 USD 0.44 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVDV fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.57 ve Yüksek fiyatı olarak 87.93 aralığında işlem gördü.
Avantis International Small Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVDV haberleri
Günlük aralık
87.57 87.93
Yıllık aralık
60.74 88.99
- Önceki kapanış
- 88.19
- Açılış
- 87.70
- Satış
- 87.75
- Alış
- 88.05
- Düşük
- 87.57
- Yüksek
- 87.93
- Hacim
- 952
- Günlük değişim
- -0.50%
- Aylık değişim
- 3.88%
- 6 aylık değişim
- 26.04%
- Yıllık değişim
- 24.03%