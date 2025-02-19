FiyatlarBölümler
Dövizler / AVDV
Geri dön - Hisse senetleri

AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF

87.75 USD 0.44 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVDV fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.57 ve Yüksek fiyatı olarak 87.93 aralığında işlem gördü.

Avantis International Small Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVDV haberleri

Günlük aralık
87.57 87.93
Yıllık aralık
60.74 88.99
Önceki kapanış
88.19
Açılış
87.70
Satış
87.75
Alış
88.05
Düşük
87.57
Yüksek
87.93
Hacim
952
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
3.88%
6 aylık değişim
26.04%
Yıllık değişim
24.03%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki