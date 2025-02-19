Валюты / AVDV
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF
88.53 USD 0.11 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVDV за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.23, а максимальная — 88.64.
Следите за динамикой Avantis International Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
88.23 88.64
Годовой диапазон
60.74 88.64
- Предыдущее закрытие
- 88.42
- Open
- 88.52
- Bid
- 88.53
- Ask
- 88.83
- Low
- 88.23
- High
- 88.64
- Объем
- 1.222 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 4.81%
- 6-месячное изменение
- 27.16%
- Годовое изменение
- 25.13%
