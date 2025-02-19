Valute / AVDV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF
88.33 USD 0.58 (0.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVDV ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.80 e ad un massimo di 88.35.
Segui le dinamiche di Avantis International Small Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVDV News
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- This group of stocks should trounce the S&P 500, according to a veteran money manager
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- American Century Strategic Allocation Funds Q4 2024 Commentary
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Intervallo Giornaliero
87.80 88.35
Intervallo Annuale
60.74 88.99
- Chiusura Precedente
- 87.75
- Apertura
- 88.02
- Bid
- 88.33
- Ask
- 88.63
- Minimo
- 87.80
- Massimo
- 88.35
- Volume
- 245
- Variazione giornaliera
- 0.66%
- Variazione Mensile
- 4.57%
- Variazione Semestrale
- 26.87%
- Variazione Annuale
- 24.85%