Valute / AVDV
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF

88.33 USD 0.58 (0.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVDV ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.80 e ad un massimo di 88.35.

Segui le dinamiche di Avantis International Small Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
87.80 88.35
Intervallo Annuale
60.74 88.99
Chiusura Precedente
87.75
Apertura
88.02
Bid
88.33
Ask
88.63
Minimo
87.80
Massimo
88.35
Volume
245
Variazione giornaliera
0.66%
Variazione Mensile
4.57%
Variazione Semestrale
26.87%
Variazione Annuale
24.85%
