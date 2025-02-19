Währungen / AVDV
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF
88.04 USD 0.29 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVDV hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.80 bis zu einem Hoch von 88.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis International Small Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
87.80 88.10
Jahresspanne
60.74 88.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.75
- Eröffnung
- 88.02
- Bid
- 88.04
- Ask
- 88.34
- Tief
- 87.80
- Hoch
- 88.10
- Volumen
- 119
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- 26.46%
- Jahresänderung
- 24.44%