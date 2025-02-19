KurseKategorien
AVDV: Avantis International Small Cap Value ETF

88.04 USD 0.29 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVDV hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.80 bis zu einem Hoch von 88.10 gehandelt.

Tagesspanne
87.80 88.10
Jahresspanne
60.74 88.99
Vorheriger Schlusskurs
87.75
Eröffnung
88.02
Bid
88.04
Ask
88.34
Tief
87.80
Hoch
88.10
Volumen
119
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
4.23%
6-Monatsänderung
26.46%
Jahresänderung
24.44%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh