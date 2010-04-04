Divisas / USDSGD
USDSGD: US Dollar vs Singapore Dollar
1.27868 SGD 0.00259 (0.20%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Singapore Dollar
El tipo de cambio de USDSGD de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.27214 SGD por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 1.28167 SGD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs dólar de Singapur. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USDSGD News
Rango diario
1.27214 1.28167
Rango anual
1.26956 1.37503
- Cierres anteriores
- 1.2760 9
- Open
- 1.2747 3
- Bid
- 1.2786 8
- Ask
- 1.2789 8
- Low
- 1.2721 4
- High
- 1.2816 7
- Volumen
- 13.422 K
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- -0.21%
- Cambio a 6 meses
- -4.70%
- Cambio anual
- -0.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B