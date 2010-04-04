KurseKategorien
USDSGD: US Dollar vs Singapore Dollar

1.28441 SGD 0.00354 (0.28%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Singapore Dollar

Der Wechselkurs von USDSGD hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.28058 SGD und einem Hoch von 1.28568 SGD pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Singapur Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.28058 1.28568
Jahresspanne
1.26956 1.37503
Vorheriger Schlusskurs
1.2808 7
Eröffnung
1.2809 2
Bid
1.2844 1
Ask
1.2847 1
Tief
1.2805 8
Hoch
1.2856 8
Volumen
27.481 K
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
0.24%
6-Monatsänderung
-4.27%
Jahresänderung
-0.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K