Dövizler / USDSGD
USDSGD: US Dollar vs Singapore Dollar
1.28344 SGD 0.00257 (0.20%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: Singapore Dollar
USDSGD döviz kuru bugün 0.20% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 USD başına Düşük fiyatı olarak 1.28058 SGD ve Yüksek fiyatı olarak 1.28568 SGD aralığında işlem gördü.
ABD doları vs Singapur doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
USDSGD haberleri
USDSGD için alım-satım uygulamaları
Günlük aralık
1.28058 1.28568
Yıllık aralık
1.26956 1.37503
- Önceki kapanış
- 1.2808 7
- Açılış
- 1.2809 2
- Satış
- 1.2834 4
- Alış
- 1.2837 4
- Düşük
- 1.2805 8
- Yüksek
- 1.2856 8
- Hacim
- 28.533 K
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- 0.16%
- 6 aylık değişim
- -4.34%
- Yıllık değişim
- -0.11%
21 Eylül, Pazar