ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar

19.857 USD 0.289 (1.43%)
Sector: Criptodivisa Básica: Ethereum Classic Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ETCUSD de hoy ha cambiado un -1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.853, mientras que el máximo ha alcanzado 20.012.

Rango diario
19.853 20.012
Rango anual
12.657 39.978
Cierres anteriores
20.146
Open
19.921
Bid
19.857
Ask
19.887
Low
19.853
High
20.012
Volumen
5.511 K
Cambio diario
-1.43%
Cambio mensual
-2.82%
Cambio a 6 meses
-5.08%
Cambio anual
10.10%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.