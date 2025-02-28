Divisas / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.857 USD 0.289 (1.43%)
Sector: Criptodivisa Básica: Ethereum Classic Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ETCUSD de hoy ha cambiado un -1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.853, mientras que el máximo ha alcanzado 20.012.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ethereum Classic vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
19.853 20.012
Rango anual
12.657 39.978
- Cierres anteriores
- 20.146
- Open
- 19.921
- Bid
- 19.857
- Ask
- 19.887
- Low
- 19.853
- High
- 20.012
- Volumen
- 5.511 K
- Cambio diario
- -1.43%
- Cambio mensual
- -2.82%
- Cambio a 6 meses
- -5.08%
- Cambio anual
- 10.10%