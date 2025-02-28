Валюты / ETCUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
22.438 USD 0.392 (1.72%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Ethereum Classic Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETCUSD за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.475, а максимальная — 22.832.
Следите за динамикой Ethereum Classic vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETCUSD
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Explode Higher After Dovish Powell Speech
- Ethereum Classic Surges As Ethereum ETFs See Record Inflows
- Ethereum Classic Rises Amid Crypto Market Buzz: What's Going On?
- Bybit's Mega Ethereum Hack Sparks Hard Fork Divide—A Choice Between Preventing Kim Jong Un's Nuclear Ambitions And Blockchain Immutability? - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
Дневной диапазон
21.475 22.832
Годовой диапазон
12.657 39.978
- Предыдущее закрытие
- 22.830
- Open
- 22.828
- Bid
- 22.438
- Ask
- 22.468
- Low
- 21.475
- High
- 22.832
- Объем
- 164.153 K
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- 9.81%
- 6-месячное изменение
- 7.26%
- Годовое изменение
- 24.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.