ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar

19.267 USD 0.879 (4.36%)
Sektör: Kripto para Baz: Ethereum Classic Kâr para birimi: US Dollar

ETCUSD fiyatı bugün -4.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.060 ve Yüksek fiyatı olarak 20.012 aralığında işlem gördü.

Ethereum Classic vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
19.060 20.012
Yıllık aralık
12.657 39.978
Önceki kapanış
20.146
Açılış
19.921
Satış
19.267
Alış
19.297
Düşük
19.060
Yüksek
20.012
Hacim
34.953 K
Günlük değişim
-4.36%
Aylık değişim
-5.71%
6 aylık değişim
-7.90%
Yıllık değişim
6.83%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki