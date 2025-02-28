Dövizler / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.267 USD 0.879 (4.36%)
Sektör: Kripto para Baz: Ethereum Classic Kâr para birimi: US Dollar
ETCUSD fiyatı bugün -4.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.060 ve Yüksek fiyatı olarak 20.012 aralığında işlem gördü.
Ethereum Classic vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.060 20.012
Yıllık aralık
12.657 39.978
- Önceki kapanış
- 20.146
- Açılış
- 19.921
- Satış
- 19.267
- Alış
- 19.297
- Düşük
- 19.060
- Yüksek
- 20.012
- Hacim
- 34.953 K
- Günlük değişim
- -4.36%
- Aylık değişim
- -5.71%
- 6 aylık değişim
- -7.90%
- Yıllık değişim
- 6.83%