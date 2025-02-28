通貨 / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.857 USD 0.289 (1.43%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Ethereum Classic 利益通貨: US Dollar
ETCUSDの今日の為替レートは、-1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり19.853の安値と20.012の高値で取引されました。
Ethereum Classic vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
19.853 20.012
1年のレンジ
12.657 39.978
- 以前の終値
- 20.146
- 始値
- 19.921
- 買値
- 19.857
- 買値
- 19.887
- 安値
- 19.853
- 高値
- 20.012
- 出来高
- 5.511 K
- 1日の変化
- -1.43%
- 1ヶ月の変化
- -2.82%
- 6ヶ月の変化
- -5.08%
- 1年の変化
- 10.10%