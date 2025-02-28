クォートセクション
通貨 / ETCUSD
暗号通貨に戻る

ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar

19.857 USD 0.289 (1.43%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Ethereum Classic 利益通貨: US Dollar

ETCUSDの今日の為替レートは、-1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり19.853の安値と20.012の高値で取引されました。

Ethereum Classic vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETCUSD News

1日のレンジ
19.853 20.012
1年のレンジ
12.657 39.978
以前の終値
20.146
始値
19.921
買値
19.857
買値
19.887
安値
19.853
高値
20.012
出来高
5.511 K
1日の変化
-1.43%
1ヶ月の変化
-2.82%
6ヶ月の変化
-5.08%
1年の変化
10.10%
22 9月, 月曜日
13:45
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待