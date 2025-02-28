货币 / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
22.438 USD 0.392 (1.72%)
版块: 数字加密货币 基础: Ethereum Classic 盈利货币: US Dollar
今日ETCUSD汇率已更改-1.72%。当日，交易品种以低点21.475和高点22.832进行交易。
关注Ethereum Classic vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ETCUSD新闻
日范围
21.475 22.832
年范围
12.657 39.978
- 前一天收盘价
- 22.830
- 开盘价
- 22.828
- 卖价
- 22.438
- 买价
- 22.468
- 最低价
- 21.475
- 最高价
- 22.832
- 交易量
- 164.153 K
- 日变化
- -1.72%
- 月变化
- 9.81%
- 6个月变化
- 7.26%
- 年变化
- 24.41%
