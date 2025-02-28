Währungen / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.857 USD 0.289 (1.43%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Ethereum Classic Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETCUSD hat sich für heute um -1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.853 bis zu einem Hoch von 20.012 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ethereum Classic vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.853 20.012
Jahresspanne
12.657 39.978
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.146
- Eröffnung
- 19.921
- Bid
- 19.857
- Ask
- 19.887
- Tief
- 19.853
- Hoch
- 20.012
- Volumen
- 5.511 K
- Tagesänderung
- -1.43%
- Monatsänderung
- -2.82%
- 6-Monatsänderung
- -5.08%
- Jahresänderung
- 10.10%