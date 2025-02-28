Devises / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.857 USD 0.289 (1.43%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Ethereum Classic Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ETCUSD a changé de -1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.853 et à un maximum de 20.012.
Suivez la dynamique Ethereum Classic vs US Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
19.853 20.012
Range Annuel
12.657 39.978
- Clôture Précédente
- 20.146
- Ouverture
- 19.921
- Bid
- 19.857
- Ask
- 19.887
- Plus Bas
- 19.853
- Plus Haut
- 20.012
- Volume
- 5.511 K
- Changement quotidien
- -1.43%
- Changement Mensuel
- -2.82%
- Changement à 6 Mois
- -5.08%
- Changement Annuel
- 10.10%