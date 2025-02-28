Valute / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.857 USD 0.289 (1.43%)
Settore: Criptovaluta Base: Ethereum Classic Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETCUSD ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.853 e ad un massimo di 20.012.
Segui le dinamiche di Ethereum Classic vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ETCUSD News
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Explode Higher After Dovish Powell Speech
- Ethereum Classic Surges As Ethereum ETFs See Record Inflows
- Ethereum Classic Rises Amid Crypto Market Buzz: What's Going On?
- Bybit's Mega Ethereum Hack Sparks Hard Fork Divide—A Choice Between Preventing Kim Jong Un's Nuclear Ambitions And Blockchain Immutability? - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
Intervallo Giornaliero
19.853 20.012
Intervallo Annuale
12.657 39.978
- Chiusura Precedente
- 20.146
- Apertura
- 19.921
- Bid
- 19.857
- Ask
- 19.887
- Minimo
- 19.853
- Massimo
- 20.012
- Volume
- 5.511 K
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- -2.82%
- Variazione Semestrale
- -5.08%
- Variazione Annuale
- 10.10%