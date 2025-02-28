QuotazioniSezioni
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar

19.857 USD 0.289 (1.43%)
Settore: Criptovaluta Base: Ethereum Classic Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETCUSD ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.853 e ad un massimo di 20.012.

Segui le dinamiche di Ethereum Classic vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.853 20.012
Intervallo Annuale
12.657 39.978
Chiusura Precedente
20.146
Apertura
19.921
Bid
19.857
Ask
19.887
Minimo
19.853
Massimo
20.012
Volume
5.511 K
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
-2.82%
Variazione Semestrale
-5.08%
Variazione Annuale
10.10%
