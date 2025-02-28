시세섹션
통화 / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar

19.857 USD 0.289 (1.43%)
부문: 암호화폐 베이스: Ethereum Classic 수익 통화: US Dollar

ETCUSD 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.853이고 고가는 20.012이었습니다.

Ethereum Classic vs US Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
19.853 20.012
년간 변동
12.657 39.978
이전 종가
20.146
시가
19.921
Bid
19.857
Ask
19.887
저가
19.853
고가
20.012
볼륨
5.511 K
일일 변동
-1.43%
월 변동
-2.82%
6개월 변동
-5.08%
년간 변동율
10.10%
