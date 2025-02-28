통화 / ETCUSD
ETCUSD: Ethereum Classic vs US Dollar
19.857 USD 0.289 (1.43%)
부문: 암호화폐 베이스: Ethereum Classic 수익 통화: US Dollar
ETCUSD 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.853이고 고가는 20.012이었습니다.
Ethereum Classic vs US Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.853 20.012
년간 변동
12.657 39.978
- 이전 종가
- 20.146
- 시가
- 19.921
- Bid
- 19.857
- Ask
- 19.887
- 저가
- 19.853
- 고가
- 20.012
- 볼륨
- 5.511 K
- 일일 변동
- -1.43%
- 월 변동
- -2.82%
- 6개월 변동
- -5.08%
- 년간 변동율
- 10.10%