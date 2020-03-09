Trading Way Panel
- ユーティリティ
- Maksim Kheigetian
- バージョン: 1.11
- アクティベーション: 5
このパネルは、初心者とプロの両方のトレーダーの取引を支援するために作成されました。
主な機能：
すべての時間枠での潜在的な市場の反転に関するシグナル
ニュースリリースの5分前に通知
取引セッションの交差を 5 分で通知
電子メール、電話、または端末に通知を送信します
日中の各機器の抵抗線とサポートラインを計算します
アベレージング時に各商品のリスクを超えないようにする（各商品の最適な平均値をリアルタイムで計算し、次のアベレージングまでのポイント数を言います）
自動ロット計算で各取引のデポジットから簡単にカスタマイズ可能なリスク管理
損益分岐点まで取引を行い、動きの方向に利益を引き出す組み込みのトレーリング システム
各楽器の量をパーセントで説明し、1 日あたりにどれだけ経過したかを示します。また、預金からこの商品で獲得した割合とポイントの相対的な割合も示します
一括決済注文と未決注文の配置に便利なホット ボタン
特定の商品のすべての取引の損益分岐点またはゼロ点の自動計算
サーバーを操作するには、「http://ec.forexprostools.com/」を許可された URL のリストに追加する必要があります (メイン メニュー -> ツール -> 設定、Expert Advisors タブ)。