Trading Way Panel
- Utilitários
- Maksim Kheigetian
- Versão: 1.11
- Ativações: 5
Este painel foi criado para ajudar os traders, iniciantes e profissionais, na negociação.
Funções principais:
Sinais sobre possíveis reversões de mercado em todos os prazos
Notifica 5 minutos antes do lançamento da notícia
Notifica sobre a interseção de pregões em 5 minutos
Envia notificações para e-mail, telefone ou terminal
Calcula para cada instrumento resistência e linhas de suporte durante o dia
Não permite ultrapassar os riscos de cada instrumento ao fazer a média (calcula o valor médio ideal para cada instrumento em tempo real e diz o número de pontos até a próxima média)
Gerenciamento de risco facilmente personalizável a partir do depósito para cada negociação com cálculo automático de lote
Sistema de trailing integrado que leva uma negociação ao ponto de equilíbrio e puxa o lucro na direção do movimento
Descreve para cada instrumento o valor em porcentagem, quanto passou por dia. Também mostra quanto relativamente em porcentagem e pontos você ganhou neste instrumento a partir do depósito
Botões de atalho convenientes para fechar pedidos em massa e colocar pedidos pendentes
Cálculo automático do ponto de equilíbrio ou zero para todas as negociações em um determinado instrumento
Para trabalhar com o servidor, você precisa adicionar "http://ec.forexprostools.com/" à lista de URLs permitidos (Menu principal -> Ferramentas -> Configurações, guia Expert Advisors)