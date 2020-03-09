Trading Way Panel

Este painel foi criado para ajudar os traders, iniciantes e profissionais, na negociação.









Funções principais:









Sinais sobre possíveis reversões de mercado em todos os prazos

Notifica 5 minutos antes do lançamento da notícia

Notifica sobre a interseção de pregões em 5 minutos

Envia notificações para e-mail, telefone ou terminal

Calcula para cada instrumento resistência e linhas de suporte durante o dia

Não permite ultrapassar os riscos de cada instrumento ao fazer a média (calcula o valor médio ideal para cada instrumento em tempo real e diz o número de pontos até a próxima média)

Gerenciamento de risco facilmente personalizável a partir do depósito para cada negociação com cálculo automático de lote

Sistema de trailing integrado que leva uma negociação ao ponto de equilíbrio e puxa o lucro na direção do movimento

Descreve para cada instrumento o valor em porcentagem, quanto passou por dia. Também mostra quanto relativamente em porcentagem e pontos você ganhou neste instrumento a partir do depósito

Botões de atalho convenientes para fechar pedidos em massa e colocar pedidos pendentes

Cálculo automático do ponto de equilíbrio ou zero para todas as negociações em um determinado instrumento