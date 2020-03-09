Trading Way Panel

Ce panel a été créé pour aider les traders, débutants et professionnels, dans le trading.









Fonctions principales:









Signaux sur les retournements potentiels du marché sur toutes les périodes

Avertit 5 minutes avant le communiqué de presse

Avertit de l'intersection des sessions de trading en 5 minutes

Envoie des notifications par e-mail, téléphone ou terminal

Calcule pour chaque instrument la résistance et les lignes de support pendant la journée

Ne permet pas de dépasser les risques sur chaque instrument lors du moyennage (calcule la valeur moyenne optimale pour chaque instrument en temps réel et indique le nombre de points jusqu'au prochain moyennage)

Gestion des risques facilement personnalisable depuis le dépôt pour chaque transaction avec calcul automatique du lot

Système de suivi intégré qui amène une transaction à l'équilibre et tire les bénéfices dans le sens du mouvement

Décrit pour chaque instrument le montant en pourcentage, combien s'est écoulé par jour. Il montre également combien relativement en pourcentage et en points vous avez gagné sur cet instrument à partir du dépôt

Boutons de raccourci pratiques pour clôturer des commandes en masse et passer des commandes en attente

Calcul automatique du seuil de rentabilité ou du point zéro pour toutes les transactions sur un instrument particulier