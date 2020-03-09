Trading Way Panel

Ce panel a été créé pour aider les traders, débutants et professionnels, dans le trading.


Fonctions principales:


Signaux sur les retournements potentiels du marché sur toutes les périodes
Avertit 5 minutes avant le communiqué de presse
Avertit de l'intersection des sessions de trading en 5 minutes
Envoie des notifications par e-mail, téléphone ou terminal
Calcule pour chaque instrument la résistance et les lignes de support pendant la journée
Ne permet pas de dépasser les risques sur chaque instrument lors du moyennage (calcule la valeur moyenne optimale pour chaque instrument en temps réel et indique le nombre de points jusqu'au prochain moyennage)
Gestion des risques facilement personnalisable depuis le dépôt pour chaque transaction avec calcul automatique du lot
Système de suivi intégré qui amène une transaction à l'équilibre et tire les bénéfices dans le sens du mouvement
Décrit pour chaque instrument le montant en pourcentage, combien s'est écoulé par jour. Il montre également combien relativement en pourcentage et en points vous avez gagné sur cet instrument à partir du dépôt
Boutons de raccourci pratiques pour clôturer des commandes en masse et passer des commandes en attente
Calcul automatique du seuil de rentabilité ou du point zéro pour toutes les transactions sur un instrument particulier
Pour travailler avec le serveur, vous devez ajouter "http://ec.forexprostools.com/" à la liste des URL autorisées (Menu principal -> Outils -> Paramètres, onglet Expert Advisors)
Produits recommandés
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
TrendPullback LimitDistance
Lei Tan Lei
Experts
TrendPullback LimitDistance EA PRO is a professional trend–pullback trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). It combines trend recognition, momentum filtering, ATR volatility check, smart safety controls, and an advanced entry-distance limitation module. Highly stable and ready for live trading. Key Features Triple EMA Trend Detection: EMA31 / EMA144 / EMA165 Precision Pullback Zone: Avoids entries when price is too far from the trend RSI Momentum Filter: Only trades when RSI >5
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Gann Time Reversal Signals
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Gann Time Reversal Signals   are sophisticated trading concepts developed by Naveen Saroha using  W.D. Gann concepts that focus on predicting market turning points through the confluence of time cycles and price movements. Here are the key elements: Time-Balance : Gann famously stated, "When time is up, the market will reverse regardless of the price. This emphasizes that time cycles often take precedence over price levels in determining market reversals. Key Reversal Signals Price-Time Confluen
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experts
Multicurrency Expert Advisor with 100% adaptation for any currency pair and timeframe. Based on the Smart Gread indicator. Very flexible setup allows you to get maximum profit. Profit from transactions is set manually in TakeProfit (standart 200 ). Lot size is set manually by Lot (standart = 1 lot). Each subsequent lot is increased by Kolen (standart 2 ). Maximum lot size MaxLot (standart 10 ). To disable the adviser, there are special functions: StopRightNow - all orders will close rig
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitaires
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Curve Basic
Roberto Sau
5 (2)
Experts
BACKTEST NOW!  (or see backtest sreenshots below, last update: 30/4/2021 ) ( How to backtest any system correctly ) LIVE SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/995254 CURVE is a Honest, Secure and Automated Software for Generation of Daily Profits on Forex Market. With its fully automatic architecture, CURVE is an autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions. Martingale, Grid, Averaging and other dangerous strategies are NOT used. CUR
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitaires
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitaires
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitaires
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
NewsReady
Joel Protusada
Utilitaires
NewsReady is a semi-automated Expert Advisor that uses a smart straddle methods It needs to be set in charts 2 to 10 minutes before Economic Data release with a red-flag impact on currencies related to the news. Then it run pending orders in specified number of minutes indicated in the time-period parameter. After the specified time, it will stop trading and will remove all pending orders. Important You can not backtest this tool because it is semi-automated and can only be set and run a few min
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilitaires
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
Evergreen Reaper
Frank Paetsch
Utilitaires
Evergreen Reaper The Evergreen Reaper is a precision liquidity-raid trading engine designed to exploit stop-run behavior around key swing levels. It operates on clean market structure only — without artificial filters, volatility regimes, or protective layers — making it highly reactive and pure in execution. Core Concept The Reaper identifies liquidity raids around recent swing highs/lows and trades the reversal that forms when price grabs liquidity and snaps back. It specialises in markets wh
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilitaires
Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilitaires
This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilitaires
Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilitaires
L   H E D G E R   S C A L P E R    A fully automated Expert Advisor that uses counter-trend scalping, managed semi-martingale strategy and lock hedging to execute a complete trading scheme from entry analysis to risk-calculated money management to exit analysis plan execution.         V E R Y  I M P O R T A N T    You can use only ECN type of account. Otherwise, it's a disaster. You can use only the GBPJPY currency pair. Open and attach with 1 chart only. Use a minimum of $5
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitaires
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
ParabolicCCI
Evgeny Vlasov
Utilitaires
Программа работает на сочетании двух индикаторов.   Set _ Lot = 0.01 – значение объема лота Set _ TP = 100 – значение тейкпрофит в пунктах Set _ SL = 100 – значение стоплосс в пунктах Up _ Limit _ CCI = 100 – верхний предел CCI Down _ Limit _ CCI = -100 – нижний предел CCI Delta _ CCI = 25 – отклонение CCI от первой свечи Set _ Time _ Frame _ CCI = 15 – значение таймфрейма для расчета CCI Set _ Period _ CCI = 14 – значение периода для расчета CCI Set _ Price _ CCI = 0 – тип цены, по которому вед
TsTriangularHedge
Salvatore Labriola
Utilitaires
The utility allows you to open, monitor and manage open positions on the forex market and only on instruments in which it is possible to create triangulations or those instruments that share the same currency in the numerator or denominator: ex: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP The help of operational lines and valuable information on the panel allow the trader to manage trades more easily. Recommended for novice and experienced traders. External variables CrossSymbol = choose the cross on which
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilitaires
PLEASE NOTE:   The "AUTO" function of the EA has NOT yet been activated . It's still ongoing testing. Once it becomes available, clients will get a free upgrade to EA 2.0                        Also .... PLEASE follow the instructions below in order for the functions to work properly. Introduction: The Phoenix Project (EA) Our Expert Advisor is both refined and practical. It is geared towards helping the traders be constantly aware of their risk PER trade while it helps them manage that risk.
MT4 Reinvented
Francis Bouchard
Utilitaires
Welcome guys !  I offer to you this MT4 project I've been working on for the last 2 years ( roughly over 900h of work.. ).  This is a complete tool that will change the way you see MT4, because I almost recoded it entirely ! It will provides you a solid base for risk management, order positionning, hedging, account preservation and journaling. I wanted an all-in-one panel that covers both scalping and swing trading and that suits every type of trader.       Main goal was : NO INPUTS. Never
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilitaires
This EA is been tested on difference Prop firm including FTMO, MFF, TFF, Funding Next and E8.  The main focus of this EA is to provide you Risk Management, Trade Management.  It can calculate lot size for you in any market to make sure fix % risk per trade.  It has a partially close and brake even line you can place on the screen.  When the line is hit, EA will partially close the position can move the SL to entry to provide you a guarantee profit. One EA can trade all symbol.  Is a Prop Firm tr
Assassin Trading Assistant
Anthony Donald Dickenson Jr
Utilitaires
The EA is used as an assistant for traders in the Trading Masters group.  The EA assists with identifying setups when taking trades using the strategies outline in the Trading Masters Group.  The EA has been developed and is intended for use by community members who understand the concepts and would like assistance navigating trade setups.  It is recommended to first understand the concepts presented in the Trading Masters group before purchasing this EA so the user can understand and benefit fr
Golden Shield EA
Wei Xiang Huang
Utilitaires
HURRICANE EA is a compilation based on the volatility unique to XAUUSD (GOLD), which is a trading tool with simple internal operation logic but not ordinary, which uses martingale + hedging + trending as a set of operating modes. Expert was born by collecting and learning a large amount of historical data, combined with the characteristics of the variety and using it countless times to test the market. Please do not believe that there will be any complex algorithm in the market that can accurate
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilitaires
HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending. best use for 1- Low slippage brokers for us30 and DE40 . 2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD. 3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS . IT STOPS 3 MINUTES AUTOMATICALLY EVERY 15 MINUTES TO PROTECT THE EQUITY FROM A BIG UNWANTED SLIPPAGE .
MM Trade Assist
Money Mint LLC
Utilitaires
L'assistance à Moneymint Trade change la donne pour les commerçants. Ce panneau de commande tout-en-un met la puissance de la négociation professionnelle à portée de main, vous permettant de faire passer votre trading au niveau supérieur. Avec sa conception intuitive et ses fonctionnalités riches en fonctionnalités, l'assistance à Moneymint Trade simplifie les complexités de la saisie et de la sortie des commandes et vous donne l'avantage dont vous avez besoin pour réussir. Que vous soyez un co
Avoid SWAP fees EA MT4 10
Hong Zhen Zou
Utilitaires
Avoid SWAP fees EA MT4   This version only supports orders with a single order transaction count of<10. If the single order transaction count is>10, please subscribe to a higher version This EA is not actively profitable, but only uses trading time to increase trading frequency and achieve the goal of saving swap fees.   Working principle: This EA will generate MQL4 Experts Orderhis before the trading deadline of the day_ The today.csv file is used to record the information that has been opened
Stormtrooper EA
Wei Xiang Huang
Utilitaires
Stormtrooper EA  基于货币特性的交易算法。 Stormtrooper 的策略结合了布林通道上、下阻力和支撑，以及行情波动率、分时收盘点位的一种交易算法。 推荐使用货币AUDCAD或NZDCAD进行操作 ，我用 2000 美元和1:500 的杠杆对其进行了测试，请查看下面的真实账户， 结果证明 Stormtrooper 极其稳定、且富有侵略性。 Stormtrooper 首次发布售价599美金，会根据信号展示结果进行逐渐涨价，最终售价为1999美金。（6月30日前特惠价599$，过后将回复原价，欢迎咨询购买.......） Stormtrooper  无论在测试还是实盘中，都展现了持续的稳定性。对此身边的朋友，在用过一段时间后，都给出了极高的评价。如果您对我的EA策略感兴趣，请您直接消息与我联系，以获取更多关于产品的信息以及我推荐的经纪人。相信我，如果选择我的EA策略，一定会收获满意的结果与回报，您将与我实盘真实账户同步。 结果展示 真实账户：   https://www.mql5.com/zh/signals/1798191 特征： 建议用于15min时间
Porsaj Sentiment of Traders
Jan Bungeroth
Utilitaires
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Sentiment is a vital gauge that provides traders and investors with valuable insights into their perceptions of the market and the broader economy. It serves as a reflection of their collective outlook, emotions, and expectations regarding future price movements and economic conditions. Porsaj is a powerful plat
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilitaires
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
FTMO Sniper 4
Vyacheslav Izvarin
Utilitaires
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ---------------------
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis