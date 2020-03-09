Trading Way Panel

Bu panel, ticarette hem yeni başlayan hem de profesyonel yatırımcılara yardımcı olmak için oluşturuldu.









Ana işlevler:









Tüm zaman dilimlerinde potansiyel piyasa tersine dönüşlerine ilişkin sinyaller

Haber çıkışından 5 dakika önce bildirir

5 dakika içinde işlem seanslarının kesişimi hakkında bildirimde bulunur

Bildirimleri e-postaya, telefona veya terminale gönderir

Gün boyunca her enstrüman direncini ve destek çizgisini hesaplar

Ortalama alırken her bir enstrümandaki risklerin aşılmasına izin vermez (her enstrüman için gerçek zamanlı olarak optimum ortalama değeri hesaplar ve bir sonraki ortalamaya kadar olan puan sayısını söyler)

Otomatik lot hesaplaması ile her işlem için depozitodan kolayca özelleştirilebilir risk yönetimi

Bir ticareti başabaş noktasına götüren ve karı hareket yönünde çeken yerleşik takip sistemi

Her enstrüman için miktarı yüzde olarak, günde ne kadar geçtiğini açıklar. Ayrıca, depozitodan bu enstrümanda kazandığınız puan ve yüzde olarak göreceli olarak ne kadar olduğunu da gösterir.

Toplu sipariş kapatma ve bekleyen sipariş verme için kullanışlı kısayol düğmeleri

Belirli bir enstrümandaki tüm işlemler için başabaş noktasının veya sıfır noktasının otomatik olarak hesaplanması