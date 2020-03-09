Trading Way Panel
Questo pannello è stato creato per aiutare i trader, sia principianti che professionisti, nel trading.
Funzioni principali:
Segnali di potenziali inversioni di mercato su tutti i tempi
Notifica 5 minuti prima del comunicato stampa
Notifica sull'intersezione delle sessioni di trading in 5 minuti
Invia notifiche a e-mail, telefono o terminale
Calcola per ogni strumento la resistenza e le linee di supporto durante il giorno
Non consente di superare i rischi su ogni strumento durante la media (calcola il valore medio ottimale per ogni strumento in tempo reale e dice il numero di punti fino alla media successiva)
Gestione del rischio facilmente personalizzabile dal deposito per ogni operazione con calcolo automatico del lotto
Sistema di trailing integrato che porta un'operazione in pareggio e porta il profitto nella direzione del movimento
Descrive per ogni strumento l'importo in percentuale, quanto è passato al giorno. Mostra anche quanto relativamente in percentuale e punti hai guadagnato su questo strumento dal deposito
Comodi pulsanti di scelta rapida per la chiusura di massa degli ordini e l'inserimento di ordini in sospeso
Calcolo automatico del punto di pareggio o punto zero per tutte le negoziazioni su un particolare strumento
Per lavorare con il server, è necessario aggiungere "http://ec.forexprostools.com/" all'elenco degli URL consentiti (menu principale -> Strumenti -> Impostazioni, scheda Expert Advisors)