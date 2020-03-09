Trading Way Panel

Эта панель создана помогать в торговле трейдерам, как новичкам так и профессионалам.


Основные функции:


  1. Сигнализирует о потенциальных разворотах рынка на всех тайм фреймах 
  2. Оповещает за 5 минут до выхода новостей
  3. Оповещает о пересечении торговых сессий за 5 минут
  4. Отправляет уведомления в на почту, на телефон или в терминале
  5. Рассчитывает на каждый инструмент линии сопротивления и поддержки в течение дня
  6. Не даёт превышать риски на каждом инструменте при усреднении (считает оптимальное среднее значение для каждого инструмента в реальном времени и говорит количество пунктов до следующего усреднения)
  7. Легко настраиваемый риск менеджмент от депозита на каждую сделку с автоматическим расчетом лота
  8. Встроенная система трала, которая переводит сделку в безубыток и подтягивает прибыль в сторону движения 
  9. Описывает по каждому инструменту количество в процентах, сколько прошло за день. Также показывает сколько относительно в процентах и пунктах вы заработали на данном инструменте от депозита
  10. Удобные горячие кнопки для массового закрытия ордеров и выставления отложенных ордеров 
  11. Автоматический расчет точки безубытка или нуля в отношении всех сделок на конкретном инструменте

Для работы с сервером необходимо добавить "http://ec.forexprostools.com/" в список разрешенных URL (Главное меню -> Инструменты -> Настройки вкладка "Советники")



