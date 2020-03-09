Trading Way Panel
- Утилиты
- Maksim Kheigetian
- Версия: 1.11
- Активации: 5
Эта панель создана помогать в торговле трейдерам, как новичкам так и профессионалам.
Основные функции:
- Сигнализирует о потенциальных разворотах рынка на всех тайм фреймах
- Оповещает за 5 минут до выхода новостей
- Оповещает о пересечении торговых сессий за 5 минут
- Отправляет уведомления в на почту, на телефон или в терминале
- Рассчитывает на каждый инструмент линии сопротивления и поддержки в течение дня
- Не даёт превышать риски на каждом инструменте при усреднении (считает оптимальное среднее значение для каждого инструмента в реальном времени и говорит количество пунктов до следующего усреднения)
- Легко настраиваемый риск менеджмент от депозита на каждую сделку с автоматическим расчетом лота
- Встроенная система трала, которая переводит сделку в безубыток и подтягивает прибыль в сторону движения
- Описывает по каждому инструменту количество в процентах, сколько прошло за день. Также показывает сколько относительно в процентах и пунктах вы заработали на данном инструменте от депозита
- Удобные горячие кнопки для массового закрытия ордеров и выставления отложенных ордеров
- Автоматический расчет точки безубытка или нуля в отношении всех сделок на конкретном инструменте
Для работы с сервером необходимо добавить "http://ec.forexprostools.com/" в список разрешенных URL (Главное меню -> Инструменты -> Настройки вкладка "Советники")