Trading Way Panel

Dieses Panel wurde erstellt, um Tradern, sowohl Anfängern als auch Profis, beim Trading zu helfen.









Hauptfunktionen:









Signale über potenzielle Marktumkehrungen in allen Zeitrahmen

Benachrichtigung 5 Minuten vor Pressemitteilung

Benachrichtigung über den Schnittpunkt der Handelssitzungen in 5 Minuten

Sendet Benachrichtigungen an E-Mail, Telefon oder Terminal

Berechnet für jedes Instrument Widerstands- und Unterstützungslinien während des Tages

Ermöglicht keine Überschreitung der Risiken auf jedem Instrument bei der Mittelwertbildung (berechnet den optimalen Mittelwert für jedes Instrument in Echtzeit und gibt die Anzahl der Punkte bis zur nächsten Mittelwertbildung an)

Leicht anpassbares Risikomanagement aus der Einzahlung für jeden Trade mit automatischer Lot-Berechnung

Eingebautes Trailing-System, das einen Trade bis zur Gewinnschwelle führt und den Gewinn in die Bewegungsrichtung zieht

Beschreibt für jedes Instrument die Menge in Prozent, wie viel pro Tag passiert ist. Es zeigt auch, wie viel relativ in Prozent und Punkten Sie auf diesem Instrument aus der Einzahlung verdient haben

Bequeme Hot-Buttons für das Massenschließen von Orders und das Platzieren von ausstehenden Orders

Automatische Berechnung der Gewinnschwelle oder des Nullpunkts für alle Trades auf einem bestimmten Instrument