Euporia indicator

Indicador DC Euporia - Opere la tendencia con precisión

El indicador DC Euporia de DC Trading es una potente herramienta de negociación basada en la tendencia y el impulso, diseñada para proporcionar señales de compra y venta de alta probabilidad con entradas claras y salidas disciplinadas.

Euporia utiliza un filtro de tendencia inteligente para mantenerle operando sólo en la dirección de la tendencia dominante del mercado, reduciendo significativamente las señales falsas. Las precisas flechas de entrada le indican cuándo entrar en el mercado, mientras que la señal de salida en forma de tijera dorada/amarilla integrada en ✂️ le indica exactamente cuándo cerrar su operación antes de que el precio retroceda.

Características principales

✔️ Compra y venta signals✔️ Filtro de tendencias confirmation✔️ Señal de salida (✂️ tijeras)✔️ Notificaciones push (MT5 móvil)✔️ Correo electrónico & audible alerts✔️ Funciona mejor en M5 (utilizable en M1 y M15)✔️ Seguimiento de tendencias combinado con momentum✔️ Diseño de gráficos limpio y despejado

Mercados soportados

Pares de divisas, Oro, Bitcoin y criptodivisas, NAS100, Índices sintéticos derivados, Volatility 75 y todos los índices de volatilidad, Step Index, Boom & Crash y sintéticos Weltrade (Pain & Gain).

Riesgo y rendimiento

Diseñado para soportar una relación riesgo-recompensa de 1:2 o superior, con un riesgo recomendado del 1%-3% por operación.

Opere con claridad. Opere con disciplina. Indicador Euporia.DC Euporia - Trading profesional simplificado.