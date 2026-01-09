DC Euporia-Indikator - Handeln Sie den Trend mit Präzision

Der DC Euporia Indikator von DC Trading ist ein leistungsfähiges Trendfolge- und Momentum-basiertes Handelsinstrument, das hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit klaren Einstiegs- und disziplinierten Ausstiegsmöglichkeiten liefert.

Euporia verwendet einen intelligenten Trendfilter, der dafür sorgt, dass Sie nur in die Richtung des vorherrschenden Markttrends handeln, wodurch Fehlsignale deutlich reduziert werden. Präzise Einstiegspfeile zeigen Ihnen, wann Sie in den Markt einsteigen sollten, während das eingebaute gold/gelbe ✂️ Scherensignal Ihnen genau sagt, wann Sie Ihren Handel schließen sollten, bevor der Preis zurückgeht.

Hauptmerkmale

✔️ Kaufen & Verkaufen signals✔️ Trendfilter confirmation✔️ Ausstiegssignal (✂️ Schere)✔️ Push-Benachrichtigungen (mobile MT5)✔️ E-Mail & akustisch alerts✔️ Funktioniert am besten auf M5 (verwendbar auf M1 & M15)✔️ Trendfolge kombiniert mit momentum✔️ Sauberes, übersichtliches Chartdesign

Unterstützte Märkte

Forex-Paare, Gold, Bitcoin & Kryptowährungen, NAS100, Deriv-Synthetik-Indizes, Volatilität 75 & alle Volatilitätsindizes, Step Index, Boom & Crash, und Weltrade-Synthetik (Pain & Gain).

Risiko & Leistung

Entwickelt, um ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 oder besser zu unterstützen, mit einem empfohlenen Risiko von 1%-3% pro Handel.

Handeln Sie mit Klarheit. Handeln Sie mit Disziplin. Handeln Sie mit Euporia.DC Euporia Indicator - Professioneller Handel leicht gemacht.